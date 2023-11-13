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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem eleştirileri hakkında konuştu - Gaziantep FK Haberleri

        Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, hakem eleştirileri hakkında konuştu

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, hakemlere yönelik ağır eleştirileri doğru bulmadığını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 16:53 Güncelleme: 13.11.2023 - 16:53
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        "Hakemleri bu kadar eleştirmeye gerek yok"
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        Hakem yorumlarında iki yönlü bakmanın doğru olacağını belirten Yılmaz, "Hakemleri eleştirirken iyi yaptıklarını bir de kötü yaptıklarını teraziye koymak, artısıyla eksisiyle eleştirmek lazım. Bizim lehimize olan bir karar verdiğinde seviniyor, aleyhimize olan bir kararda ise üzülüyorsak, bunun orta yolunun bulunması lazım. Hakemler de insan, beşer şaşar yani. 'Hakem hata yapamaz' diye bir kural yok. Hakem bazen göremiyor. Seyirci ve oyuncu baskısı hakemin üzerine bindiğinde, VAR'dan düzeltip doğru kararı vermeye çalışıyor. Herkes masum, herkes verilen kararlarda kendine göre haklı. Hakemleri bu kadar eleştirmeye gerek yok. Onlar da görevlerini yapıyor. Tabii ki hatayı daha aza indirmek için çalışmalar olabilir." diye konuştu.

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        "Bugün Anadolu takımlarının hepsi zorda"

        Anadolu kulüplerinin bir çoğunun borcunun arttığını anlatan Yılmaz, bunun çözümlerinin araştırılması gerektiğini vurguladı.

        "Kulüplerimizi ekonomik anlamda nasıl daha ileriye götürür, nasıl eder de kulüplere gelir sağlarız diye hesap yapmamız gerekirken, biz hakemlerle uğraşıyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bugün Anadolu takımlarının hepsi zorda. Bizim borcumuz yok ama şu an paramız da yok. Ciddi bir yükün altındayız. Ekonomik olarak temizledik. Bu tarz kulüplerin bir akarının olması lazım. Bu takımlar parayı bulamazsa, ölürler. Hep beraber el ele verip, kulüplerin maddi gelirini artırmanın mücadelesini vermeliyiz. Yayın gelirini konuşabiliriz. Passolig ile ilgili konuşabiliriz. Reklam ve sponsor gelirlerine yönelik neler yapabiliriz? Bunları bir tık öne götürmenin hesabını yapmamız gerekirken, maalesef insanların bazen canı yanıyor, hakemlerle günü dolduruyoruz."

        Son dönemde taraftarların iç saha maçlarına ilgi gösterdiğini söyleyen Yılmaz, "Gaziantep'te halkımızı stada çektiğimize inanıyorum. İyi bir yerdeyiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve benzer takımlarla yapılan maçlar dışında Gaziantep'te hiç 5 bin seyircinin üstüne çıkmamıştık. Verilere baktığımızda maçlarımızı hafta içi yapmamıza rağmen 8 bine yakın seyirciyle oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

        Öte yandan, kadrolarında milli takımda oynayabilecek düzeyde yerli oyuncuları bulunduğunu da aktaran Yılmaz, "Hepsi üstüne koyarak devam ediyor. Mustafa Eskihellaç, aslan gibi milli takıma yarayabilecek bir oyuncu. Arda (Kızıldağ), Furkan (Soyalp) ve Ogün (Özçiçek) de üstüne koyarak gidiyorlar. Çocuklarımızı milli takımda görmek bizi mutlu eder." diyerek sözlerini tamamladı.

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