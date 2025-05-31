Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Gaziantep haberleri: 3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!

        Gaziantep'te, evinde boğularak öldürülmüş halde bulunan 25 yaşındaki Asiye Baytap'ı, annesi Tülay S.'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Tülay S., Asiye'nin babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S. de gözaltına alındı. Genç kadının 3 çocuğu koruma altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:53 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Gaziantep'te olay Oğuzeli ilçesinde, dün ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Asiye Baytap'tan (25) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

        EVDE CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞILDI

        DHA'daki habere göre öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

        3 ÇOCUK ANNESİNİ BOĞDULAR

        İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

        Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro ekipleri, Asiye Baytap'ın annesi Tülay S., babası Ümmet S. ve kardeşleri M.S ile S.S.'yi gözaltına aldı.

        ANNE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Tülay S.'nin sorgu sırasında suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

        "EVDE TARTIŞMA ÇIKTI" DEDİ

        Tülay S., evde tartışma çıktığını ve tartışmanın büyümesi üzerine kızını boğarak öldürdüğünü söyledi. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Asiye Baytap'ın çocuklarının da koruma altına alındığı öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #gaziantep
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        ABD'li biyolog gözlem için Iğdır'a geldi... Hayran kaldı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Samsunlu doktorun NASA heyecanı
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!
        Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti!