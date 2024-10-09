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        Haberler Gündem Güvenlik Gaziantep 'te 5 ayrı noktada çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü

        Gaziantep 'te 5 ayrı noktada çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:20 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:20
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        5 yangın 2 saatte söndürüldü
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın, öğleden sonra Boğaziçi ile İdilli Mahallesi arasındaki kırsal alandaki Almadin mevkisindeki ormanda 5 ayrı noktada çıktı.

        Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye İslahiye ve Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait 8 arasöz, 5 itfaiye, 8 su tankı ve 7 iş makinesi sevk edildi.

        Karadan 100 kişilik ekibin müdahale ettiği yangın söndürme çalışmalarına, havadan 2 helikopter destek verdi. Ekiplerin 2 saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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