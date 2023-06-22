Gaziantep'te 55 günde tamamlanan 13 kalıcı konut teslim edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güncel Gaziantep'te 55 günde tamamlanan 13 kalıcı konut teslim edildi
ABONE OL

Gaziantep'te inşaatı 55 günde tamamlanan 13 kalıcı konut teslim edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Eyüp Sultan Belediyesi tarafından inşaatı 55 günde tamamlanan 13 kalıcı konut depremzedelere teslim edildi

Gaziantep'te 55 günde tamamlanan 13 kalıcı konut teslim edildi
DHA

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen İslahiye'nin Fevziçakmak Mahallesi'nde Eyüp Sultan Belediyesi depremzedelere 55 günde 13 kalıcı konut hazırladı.

Eyüp Sultan Belediyesi tarafından İslahiye Yaşam Destek Alanı'nda inşa edilen kalıcı konutlarda beyaz eşyadan, mutfak eşyalarına ve çocuk odasındaki her türlü ihtiyaca kadar en ince detaylar düşünülürken, bir dış mekanda çocuk parkı yapıldı.

55 günde tamamlanan konutların teslim törenine; Gaziantep Vali Vekili Muhammed Önder, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Gaziantep Vali Vekili Muhammed Önder ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremin izlerinin silinmesine yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Eyüp Sultan Belediyesi'ne teşekkür etti.

Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise 55 günde 50 metrekare kalıcı evler inşa ettiklerini belirterek, "Biz sürdürülebilir yaşam alanı yapmaya çalıştık, bundan sonra da İslahiye halkının yanında olmaya gayret edeceğiz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalıcı konutların anahtarları hak sahiplerine teslim edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Aile Destek Paketi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
GÜNDEM Aile Destek Paketi Haziran ödemeleri
Çiftlikteki yangında 12 bin 500 tavuk öldü
GÜNDEM Çiftlikteki yangında 12 bin 500 tavuk öldü
Kocaeli'de 3 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi
GÜNDEM Kocaeli'de 3 kilo 80 gram uyuşturucu ele geçirildi
Ahşap sandıkta cesedi bulunan perdeci cinayeti sanığı: Silah ateş aldı! - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Katil zanlısından pişkin sözler
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023: En güzel, ayetli, dualı, uzun, kısa Hayırlı Cumalar mesajları
GÜNDEM Resimli Cuma mesajları
Rize'de 149 metrelik köprüde çökme
GÜNDEM Rize'de 149 metrelik köprüde çökme
2023 sandık görevlisi ücreti ne kadar? Sandık görevlisi ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak, nereden alınacak?
GÜNDEM 2023 sandık görevlisi ücreti
Nehre düşen kamyon şoförü bir aydır aranıyor
GÜNDEM Nehre düşen kamyon şoförü bir aydır aranıyor
İstanbul'da 180 kaçak göçmen yakalandı
GÜNDEM İstanbul'da 180 kaçak göçmen yakalandı
Yolcu minibüsünde cinsel saldırı iddiasında 24 yıl hapis! - En son haberler
GÜNDEM Yolcu minibüsünde cinsel saldırı iddiasında 24 yıl ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.