Gaziantep'te altın kemer Ali Gürbüz'ün

Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi ev sahipliğiyle Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı, final müsabakaları ile sona erdi.

Çeşitli yaş kategorilerinde kıran kıran mücadelelerin yaşandığı final mücadelelerinin başpehlivanlar bölümünde rakiplerini alt eden Ali Gürbüz ve Cengizhan Şimşek finalde güreşti. İki güçlü güreşçinin kıyasıya mücadelesinde Cengizhan Şimşek'i mağlup eden Ali Gürbüz zafere ulaşarak başpehlivan oldu.

Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı'nı kazanan Ali Gürbüz, altın kemer, altın madalya ve kupanın sahibi oldu.

"BURADA BİRİNCİ OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM" Final mücadelesinin ardından açıklamalarda buluna hedefinin Kırkpınar şampiyonluğu olduğunu söyleyen Ali Gürbüz, "Bugün Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı Gaziantep Şahinbey'de gerçekleşti. Manavgat'taki ilk güreşlerde çeyrek finalde yenilmiştim. Burada birinci olarak yoluma devam etmek ve Kırkpınar'a kadar üstüne koyarak gitmek istiyordum. Kırkpınar'da tekrar kemer kuşatmak istiyorum. Burada Gaziantep çok güzel bir organizasyon düzenlemiş. Geçen yıla göre ilgi çok daha fazlaydı. Burada birinci olduğum için çok mutluyum" dedi. REKLAM

"CENTİLMENCE VE KIRAN KIRANA MÜCADELELER SONUCUNDA ALİ GÜRBÜZ BAŞPEHLİVAN OLDU" Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı'na katılan tüm güreşçileri tebrik eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, "Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Etabı'na katılan yaklaşık bin 500 sporcuyu tebrik ediyorum. Çok centilmence ve kıran kırana mücadeleler oldu. Bu mücadeleler sonucunda Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Ali Gürbüz ve tüm pehlivanları yürekten kutluyorum. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e, yönetim kuruluna, hakemlerimize, ağalarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.