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Gaziantep'te babasını öldüren genç, intihar etti

Gaziantep'te baba ve oğulun bağ evindeki kavgası faciayla bitti! Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç, tartıştığı babasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü, ardından kendisini iple asarak intihar etti

Gaziantep'te babasını öldüren genç, intihar etti
DHA

Gaziantep'te Orhan Adıgüzel (26), tartıştığı babası Halil Adıgüzel'i (56) kalbinden bıçaklayarak öldürüp, kendisini de iple asarak intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel ile psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Orhan Adıgüzel arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

TARTIŞMALARI FACİAYLA BİTTİ

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Orhan Adıgüzel, babası Halil Adıgüzel'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendisini de iple asan Halil Adıgüzel yaşamına son verdi.

Baba ve oğlundan haber alamayan aile yakınları eve geldiklerinde cansız bedenlerle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Baba-oğulun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

*Haberin ilk görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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