        Gaziantep'te banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı

        Gaziantep'te bir banka şubesine silahlı saldırı düzenlendi. Sabah saatlerinde çalışanların mermi izlerini fark etmesi üzerine başlatılan incelemede şüpheli kısa sürede tespit edildi. Olayda kullandığı silahla yakalanan M.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Banka şubesine silahlı saldırı

        Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir banka şubesine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı.

        AA'daki habere göre olay; Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana geldi. Sabah saatlerinde mesai için Saha Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki banka şubesine gelen çalışanlar, binanın camlarında ve çeşitli noktalarında mermi izleri olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        ​Polis ekipleri, banka çevresinde inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, mermi isabet eden noktalarda delil çalışması yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelenmeye alındı.

        OLAY SİLAHIYLA YAKALANDI

        Ekipler yaptıkları detaylı çalışma sonucu şüpheli M.E'yi (25), olayda kullandığı tabancayla sanayi sitesi civarında yakaladı.

        İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        O ANLAR KAMERADA

        Öte yandan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosikletle seyir halinde olan M.E'nin bankaya ateş açtığı anlar yer alıyor.

