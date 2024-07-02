Gaziantep'te su tankerine çarpan motosikletli öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, su tankerine çarpan motosikletin sürücüsü Muhammet Çurka (21), hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre; kaza, gece saatlerinde Değirmencik Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Çurka’nın kullandığı motosiklet, refüjde ağaçları sulayan M.A. (51) yönetimindeki su tankerine çarptı.

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede Muhammet Çurka’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Çurka'nın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Su tankerinin sürücüsü M.A'nın gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.