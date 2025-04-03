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        Haberler Ekonomi Enerji Gazprom: Avrupa yazın doğalgaz depolarını doldurmakta zorlanacak - Enerji Haberleri

        Gazprom: Avrupa yazın doğalgaz depolarını doldurmakta zorlanacak

        Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'nın güvenilir doğalgaz tedarikçilerinin azaldığını ve gelecek yaz mevsiminde yer altı depolama tesislerini doldurmakta zorluk yaşayacağını öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 13:04 Güncelleme: 03.04.2025 - 13:04
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        "Avrupa yazın doğalgaz depolarını doldurmakta zorlanacak"
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        Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa doğalgaz sektöründeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

        Avrupa ülkelerinin yer altı depolama tesislerindeki doğalgazı hızla tükettiğine işaret edilen açıklamada, söz konusu depolarda 31 Mart itibarıyla 34,3 milyar metreküp gaz kaldığı belirtildi.

        Avrupa'da depolardan çekilen gazın rekor seviyeye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu rekorun mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen yaşandığı vurgulandı.

        Avrupa'nın, depoları doldurma dönemine önemli oranda boş depolarla başlayacağı aktarılan açıklamada, "Güvenilir gaz kaynaklarının azaldığı göz önüne alındığında, Avrupa bu yaz yer altı depolarını doldurmakta ve gelecek kışa hazırlanmakta zorlanacak." ifadesi kullanıldı.

        Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa'nın en büyük doğalgaz tedarikçisi konumunda bulunan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımlarıyla 2022'ye kadar kıtadaki pazar payını yüzde 40'a kadar çıkarmıştı.

        Yaptırımlar nedeniyle müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikçilerine kaptıran Gazprom, geçen yıl Avrupa'ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğalgaz sevk ederken, söz konusu hacim 2021'de 201,7 milyar metreküp seviyesindeydi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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