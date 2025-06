G.Birliği'nin hedefi Süper Lig'de kalıcı olmak!

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Kulübü'nde tekrar başkanlığa seçilen Osman Sungur, 14 Haziran'daki genel kurul ve gelecekteki hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

TRANSFER DÖNEMİ

Önlerinde kısa sürecek bir transfer döneminin bulunduğunu belirten Sungur, "40-45 gün sonra da lig başlayacak. Her ne kadar genel kurul süreci yaşasak da ben transfer çalışmaları için kulüp çalışanlarına gerekli direktifleri verdim. Hazırlıklarımız tamam. Ama malum iyi futbolcuların her zaman sayısız talibi olacaktır. Ancak Gençlerbirliği'nin diğer bazı kulüplerden avantajlı olduğu özellikleri var. Her şeyden önce burası Ankara. Belki evet yapılması üzerinden yıllar geçti ama tesislerimiz hala bu ülkede parmakla gösterilecek kalitede. Er veya geç, bizimle çalışan futbolcularımız bizde haklarının kalmayacağından emin. Dahası bu kulüpte her zaman bir aile atmosferi var. Bütün bu avantajlarımızla bu sezon için iyi bir kadro kuracağımızdan eminim." görüşünü paylaştı.

Sungur, "Süper Lig'de mücadele ederken kulübün geleceği için önemli işler yapacağız. Bana bu noktada bir projeniz var mı diye soracak olursanız şunu söylerim; mevcut koşullarda tek projem Gençlerbirliği'ni Süper Lig'de yaşatmaktır. Hep söylediğim gibi bütün diğer projeler bu şarta bağlı. Tesislerin yenilenmesi olsun veya yeniden tesisleşme, altyapının daha verimli hale getirilmesi, yeni branşlarda yarışmacı takımlar kurulması, bunların hepsi gerekli ama önceliğimiz Gençlerbirliği'nin Süper Lig'de başarılı olması." değerlendirmesini yaptı.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nın en geç gelecek sezona tamamlanmasını arzu ettiklerine de değinen Sungur, "Devletimizin inşa ettiği 55 bin kişilik muazzam yatırımın karşılığını vermemiz lazım. Koltukları Ankaralılarla dolmalı her maç. Niyetimiz başkentimize maç günleri on binlerce hemşehrimizin bir arada olacağı festival gibi günler yaşatmak." ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.