Gebelik öncesi veya gebelik sırasında yapılan kan uyuşmazlığı testi ve Rh immünoglobulin iğnesi, hem annenin hem de bebeğin sağlığını korumak için atılması gereken ilk adımlar arasında yer alıyor.

KAN UYUŞMAZLIĞI NEDİR?

Kan uyuşmazlığı, genellikle gebelik sırasında anne ve bebeğin kan gruplarının farklı olmasından kaynaklanan bir bağışıklık sistemi problemidir. En yaygın formu Rh uyuşmazlığıdır. Bu durum, annenin kan grubunun Rh negatif, bebeğin kan grubunun ise Rh pozitif olduğu gebeliklerde görülür.

İlk gebelikte genellikle sorun yaratmaz; çünkü annenin bağışıklık sistemi henüz antikor üretmeye yeni başlamıştır. Ancak bu antikorlar, sonraki gebeliklerde plasenta yoluyla bebeğe geçerek bebeğin kırmızı kan hücrelerini yok edebilir. Bu durum, fetüste hemolitik hastalık olarak adlandırılan ve ciddi komplikasyonlara yol açabilen bir tabloya neden olabilir.

Nadir de olsa ABO uyuşmazlığı da görülebilir. Annenin kan grubu O, bebeğin kan grubu ise A veya B olduğunda ortaya çıkar ve genellikle daha hafif seyreder. Doğum sonrası bebekte sarılık ile kendini gösterebilir.

RH UYUŞMAZLIĞININ NEDENLERİ

Rh uyuşmazlığı, annenin Rh negatif, bebeğin Rh pozitif olduğu durumlarda ortaya çıkar. Anne ve bebeğin kanı genellikle karışmaz, ancak aşağıdaki durumlarda bebeğin kanı annenin dolaşımına geçebilir:

Doğum: Plasentanın ayrılması sırasında

Düşük veya kürtaj

Dış gebelik

Travma veya tıbbi müdahaleler: Amniyosentez, koryon villus örneklemesi, kordon kanı alma gibi işlemler

Yanlış kan transfüzyonu

Bu durumlarda annenin bağışıklık sistemi Rh pozitif kan hücrelerini “yabancı” olarak algılar ve antikor üretir. Bu antikorlar bir sonraki gebelikte bebeğe geçebilir ve kırmızı kan hücrelerini hedef alabilir.

ABO UYUŞMAZLIĞI

ABO uyuşmazlığı, annenin kan grubunun O, bebeğin ise A, B veya AB olduğu durumlarda görülebilir. Anne, bebeğin kanındaki A veya B antijenlerini yabancı olarak algılayabilir ve antikor üretir. Ancak bu durum genellikle hafif seyreder ve ciddi komplikasyonlara yol açmaz.

BEBEKTE KAN UYUŞMAZLIĞI BELİRTİLERİ Kan uyuşmazlığına bağlı olarak doğum sonrası bebekte şu belirtiler görülebilir: Soluk renk (anemi nedeniyle) Cilt ve göz beyazlarında sarılık Hızlı kalp atışı (taşikardi) Enerji düşüklüğü, halsizlik Deri altında şişlik Büyük karın

TEŞHİS YÖNTEMLERİ

Gebelik sürecinde yapılan kan testleri ile kan uyuşmazlığı kolayca tespit edilir.

İlk prenatal muayenede anne adayının kan grubu ve Rh durumu belirlenir.

Anne Rh negatif ise, baba adayının Rh durumu kontrol edilir.

Gerekirse annenin kanında Rh antikorlarının varlığı ve düzeyi indirekt Coombs testi ile ölçülür.

Fetüsün durumu ultrason ve Doppler incelemeleri ile değerlendirilir.

KAN UYUŞMAZLIĞI İĞNESİ (RH İMMÜNOGLOBULİN)

Rh negatif anne adaylarının, Rh pozitif kan hücrelerine karşı antikor geliştirmesini önlemek için Rh immünoglobulin (RhoGAM) uygulanır.

İğne uygulama zamanları:

Gebeliğin 28. haftasında: Annenin bağışıklık sisteminin fetüse karşı antikor üretmesini önler

Doğumdan sonraki 72 saat içinde: Bebeğin Rh pozitif olduğu doğrulanırsa ikinci enjeksiyon yapılır

Kan karışımı riski taşıyan diğer durumlar: Düşük, kürtaj, dış gebelik, amniyosentez, kordon kanı alma, plasenta dekolmanı

İğne, annenin gelecek gebeliklerde Rh pozitif kan hücrelerine karşı antikor üretmesini engeller ve hem mevcut hem de sonraki gebelikler için hayati öneme sahiptir.

OLASI KOMPLİKASYONLAR

Kan uyuşmazlığı genellikle anne üzerinde etkili değildir, ancak bebekte şu komplikasyonlara yol açabilir:

Hemolitik anemi: Bebekte kırmızı kan hücrelerinin hızlıca yıkılması

Sarılık, karaciğer ve kalp yetmezliği

Yüksek bilirubin nedeniyle beyin hasarı

Hidrops fetalis: Fetüste sıvı birikimi ve şişme

Zihinsel ve motor gelişim problemleri: İşitme, konuşma, nöbet ve diğer nörolojik sorunlar

Şiddetli vakalarda doğum öncesi fetüse kan nakli gerekebilir. Doğum sonrası ise yenidoğanın anemi ve sarılık açısından yakından takip edilmesi gerekir.

TEDAVİ VE TAKİP

Kan uyuşmazlığı tedavisinde amaç, annenin antikor üretimini önlemek ve bebeği korumaktır.

Gebelik sırasında: Rh immünoglobulin enjeksiyonu uygulanır

Fetüs etkilenmişse: Düzenli ultrason ve Doppler ile sağlık durumu izlenir

Doğum sonrası: Anemi ve sarılık gibi komplikasyonlar yakından takip edilir

Düzenli prenatal kontroller ve uygun tedavi ile kan uyuşmazlığı önlenebilir, anne ve bebek sağlığı güvence altına alınabilir.

Görsel Kaynak: istockphoto, Shutterstock