The Japanese Circulation Society 83. Yıllık Bilimsel Toplantısı (JCS 2019) 29 - 31 Mart tarihleri arasında Yokohama'da yapıldı. Toplantıda nokturi (gece idrar yapma ihtiyacı) ve hipertansiyon arasındaki ilişkiyi inceleyen Watari araştırması dikkat çekti.

Japonya'da tuz tüketimi günlük ortalama 10 gram, yani dünyadaki ortalama tuz tüketiminin (4 gram) 2 katından daha fazla. O yüzden de Japonya’da hipertansiyon ulusal bir hastalık kabul ediliyor. Yüksek tuz alımının nedeni olarak, deniz mahsulleri ile soya fasulyesinin yüksek miktarda tüketimi gösteriliyor.

GECE İDRARA ÇIKANLAR DİKKAT!

Medimagazin'de yer alan habere göre; Japonya'da daha önceki çalışmalar yüksek tuz alımı ile nokturi arasında ilişkiyi göstermişti. Yeni yapılan Watari çalışmasıyla nokturi ve hipertansiyon arasındaki ilişki incelendi. 3 bin 749 kişide yapılan araştırmada kan basıncı 140/90 ve hipertansiyon ilacı kullananlar hipertansif olarak kabul edildi.

Araştırma sonucunda gece sık idrara çıkanlarda hipertansiyon oranı yüzde 40 daha fazla bulundu. Araştırmacılar gece idrara çıkma sıklığı ne kadar artıyorsa hipertansiyon riskinin de o kadar arttığını ifade etti.