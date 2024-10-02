'Gece Müzeciliği'nde başarı sağlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl, ilk kez hayata geçirilen 'Gece Müzeciliği', kültür turizminde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Nisan ayından itibaren devreye giren proje, ören yerlerini ve müzeleri gece saatlerinde ziyaret etmek isteyenler için büyük bir fırsat oldu ve bugüne kadar toplamda 361 bin 215 ziyaretçi ağırlandı.

'Gece Müzeciliği' kapsamında; İzmir Efes Antik Kenti ve Denizli Hierapolis (Pamukkale) gibi Türkiye’nin en önemli kültürel miras alanları, akşamın huzurlu atmosferinde doldu taştı. İlk yılında büyük bir başarı yakalayan 'Gece Müzeciliği' projesi, Türkiye'nin tarihî zenginliklerine olan ilginin sadece gündüzle sınırlı olmadığını gösterdi ve özellikle sıcak yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. REKLAM

'Gece Müzeciliği'nde Nisan - Eylül 2024 arasında, İzmir Efes Ören Yeri'ni; 284 bin 240, Denizli Hierapolis'i (Pamukkale) ise 76 bin 975 kişi ziyaret etti. 'Gece Müzeciliği' projesiyle sadece birkaç ayda on binlerce kişinin ziyaret ettiği bu ören yerleri, aynı zamanda turizmin sezon dışı zamanlarda da hareketlenmesine katkıda bulundu. Bakanlık, önümüzdeki yıllarda farklı yerlerde de gece müzeciliği uygulamaları ile Türkiye'nin kültürel zenginliklerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor.