Kaş ve Korkuteli Belediye Başkanlarından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

HABERTURK.COM

Trabzon’da binlerce kişinin ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dün gece yarısı sıra dışı bir çağrı aldı. Gece saat 02.00’de Vefa Destek Grubu’nu arayarak hamile ve yalnız olduğunu belirten kadın, tatlıya aşerdiğini söyledi.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, açık yer bulmak için şehrin göbeğindeki hemen hemen tüm tatlıcıları dolaşan zabıta ekipleri, uzun uğraşlar sonucu buldukları tatlıyı kısa sürede hamile kadına teslim etti.

Sokağa çıkmaması gereken vatandaşların tüm taleplerini 7/24 esasıyla alarak bir bir yerine getiren ekipler, ayrıca ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere sıcak yemek ve erzak da veriyor.

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Öte yandan Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri de örnek bir davranış sergileyerek kendilerine gelen talepler dışında tespit ettikleri ve maddi durumu yerinde olmadığını anladıkları yaşlı bir vatandaşın kumanyasını kendi imkanları ile karşılayarak çalışmalara destek verdi.