GECENİN UCUNDA 2. BÖLÜM KONUSU

Macide, Kazım tarafından kovulmanın şokunu atlatamadan Ankara’dan gelen haberle bir darbe daha yer. Annesi, kumar baskınında gözaltına alınmıştır.

Kazım’ın Macide konusundaki kararı Işık Ailesi’ne bomba gibi düşer. Herkes Ahmet’in ne yapacağını merak ederken Ahmet gizli planını uygulamaya başlar. Bir yandan Macide’ye kendini affettirmeye çalışırken diğer yandan Kazım’ı düşüreceği tuzağı hazırlamaktadır.

Macide, şifalı elleriyle Nini’yi büyük beladan kurtarınca, bir hafta önce kovulduğu Işık Yalısı’nın kapısından içeri bu kez bir kahraman olarak girer.