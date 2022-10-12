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Gecenin Ucunda 2. son bölüm izle!

Gecenin Ucunda 2. bölüm 12 Ekim Çarşamba akşamı saat 20:00'da Star TV ekranlarında yayınlandı. Gecenin Ucunda son bölümde Macide, Kazım tarafından kovulmanın şokunu atlatamadan Ankara’dan gelen haberle bir darbe daha yer. Dizinin izleyicileri ise Gecenin Ucunda 2. son bölüm izle bilgilerini araştırıyor. İşte Gecenin Ucunda son bölüm özeti

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  • Gecenin Ucunda 2. bölüm full izle! Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm izle tek parça ve kesintisiz

    Peride Celal’in “Gecenin Ucunda” isimli romanından uyarlanan dizi 12 Ekim Çarşamba günü yayınlandı. Mücadele içinde bir aşk hikayesini anlatan Gecenin Ucunda dizisinin yönetmen koltuğunda Barış Erçetin otururken senaryosunu ise Başar Başaran ile Emre Özdür kaleme alıyor. İşte Gecenin Ucunda 2. bölüm özeti...
  • Gecenin Ucunda 2. bölüm full izle! Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm izle tek parça ve kesintisiz

    GECENİN UCUNDA 2. BÖLÜM İZLE

    Gecenin Ucunda 2. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Gecenin Ucunda spn bölüm izlemek için Star TV'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
  • Gecenin Ucunda 2. bölüm full izle! Star TV ile Gecenin Ucunda son bölüm izle tek parça ve kesintisiz

    GECENİN UCUNDA 2. BÖLÜM KONUSU 

    Macide, Kazım tarafından kovulmanın şokunu atlatamadan Ankara’dan gelen haberle bir darbe daha yer. Annesi, kumar baskınında gözaltına alınmıştır. 

    Kazım’ın Macide konusundaki kararı Işık Ailesi’ne bomba gibi düşer. Herkes Ahmet’in ne yapacağını merak ederken Ahmet gizli planını uygulamaya başlar. Bir yandan Macide’ye kendini affettirmeye çalışırken diğer yandan Kazım’ı düşüreceği tuzağı hazırlamaktadır.

    Macide, şifalı elleriyle Nini’yi büyük beladan kurtarınca, bir hafta önce kovulduğu Işık Yalısı’nın kapısından içeri bu kez bir kahraman olarak girer.

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