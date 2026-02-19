'Geceyarısı Hayaleti' başlıyor!
Bir ev, dört kişi ve açıklanamayan olaylar... Geceyarısı Hayaleti 24 Mart'ta Tiyatro Akla Kara'da sahneleniyor...
Gerilim ve paranormal unsurları sahneye taşıyan Geceyarısı Hayaleti, 24 Mart'ta Tiyatro Akla Kara sahnesinde tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Savaş Özdural'ın üstlendiği yapım, izleyiciyi sıradan bir evde başlayıp geceyarısına doğru giderek karanlıklaşan bir hikayenin içine davet ediyor.
Oyun, korku ve psikolojik gerilim öğelerini sahne diliyle buluşturarak seyirciye yalnızca bir anlatı değil, atmosfer odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yapım, özellikle son yıllarda sahnede daha az rastlanan paranormal gerilim türünü merkezine almasıyla dikkat çekiyor.
YENİ BİR PANAROLMAL GERİLİM SAHNEYE TAŞINIYOR
Oyun, yeni taşındıkları evde açıklanamayan olaylarla karşılaşan Tamy ve Fray'in yaşadıklarını merkezine alıyor. Başlangıçta küçük ve önemsiz görünen detaylar, ilerleyen dakikalarda yerini açıklanamaz seslere, gölgelere ve fiziksel olarak iz bırakmaya başlayan olaylara bırakıyor. Akşam yemeği için eve gelen Marble ve Frii'nin katılımıyla birlikte evdeki atmosfer değişiyor; gece, sıradan bir buluşma olmaktan çıkarak geçmişle yüzleşmeye dönüşüyor.
Bilime olan bağlılığıyla her durumu mantık çerçevesinde açıklamaya çalışan Fray, artan doğaüstü olaylar karşısında kontrolü kaybetmeye başlarken; Tamy evde duyduğu esrarengiz seslerin peşinden giderek kendi inançlarını ve gerçeklik algısını sorguluyor. Marble ve Frii ise geçmişte yaşadıkları paranormal deneyimlerin bu evde yeniden karşılarına çıkmasıyla, bastırılmış korkularıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Geceyarısına doğru ilerleyen her dakika, karakterler arasındaki gerilimi ve sahnedeki tansiyonu daha da yükseltiyor.
"Geceyarısı Hayaleti", sahne tasarımı, ışık kullanımı ve özel efekt uygulamalarıyla karanlık atmosferi destekleyen bir yapı kuruyor. Özellikle geceyarısına yaklaşan sahnelerde tempo belirgin şekilde artarken, ses ve ışık geçişleri gerilim duygusunu pekiştiriyor. Yapım ekibi, seyircinin yalnızca izleyen konumda kalmadığı; psikolojik olarak hikâyenin içine dahil olduğu bir sahneleme anlayışını benimsiyor.
Başrollerde Savaş Özdural, Ilgın Angın, Ebru Karanfilci, Özgür Özdural ve Kerem Tataroğlu yer alıyor. Yönetmen yardımcılığını Kerem Tataroğlu üstlenirken, oyunda kullanılan Alexa seslendirmesi Maya Özdural imzası taşıyor. Işık tasarımı Ahmet Güleryüz, özel efekt uygulaması Serkan Kavurt, dekor uygulaması Zafer Yardımcı ve teknik sorumluluk Hakan Çakmak tarafından gerçekleştiriliyor.
Gerçek ile doğaüstü arasındaki sınırın giderek silikleştiği "Geceyarısı Hayaleti", korku ve gizem türüne ilgi duyan seyirciler için sahnede farklı bir alternatif sunmayı amaçlıyor. Oyun, 24 Mart itibarıyla Tiyatro Akla Kara'da sahnelenmeye başlayacak.