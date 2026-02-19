'Geceyarısı Hayaleti' başlıyor!

Gerilim ve paranormal unsurları sahneye taşıyan Geceyarısı Hayaleti, 24 Mart'ta Tiyatro Akla Kara sahnesinde tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmenliğini Savaş Özdural'ın üstlendiği yapım, izleyiciyi sıradan bir evde başlayıp geceyarısına doğru giderek karanlıklaşan bir hikayenin içine davet ediyor.

Oyun, korku ve psikolojik gerilim öğelerini sahne diliyle buluşturarak seyirciye yalnızca bir anlatı değil, atmosfer odaklı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Yapım, özellikle son yıllarda sahnede daha az rastlanan paranormal gerilim türünü merkezine almasıyla dikkat çekiyor.

YENİ BİR PANAROLMAL GERİLİM SAHNEYE TAŞINIYOR

Oyun, yeni taşındıkları evde açıklanamayan olaylarla karşılaşan Tamy ve Fray'in yaşadıklarını merkezine alıyor. Başlangıçta küçük ve önemsiz görünen detaylar, ilerleyen dakikalarda yerini açıklanamaz seslere, gölgelere ve fiziksel olarak iz bırakmaya başlayan olaylara bırakıyor. Akşam yemeği için eve gelen Marble ve Frii'nin katılımıyla birlikte evdeki atmosfer değişiyor; gece, sıradan bir buluşma olmaktan çıkarak geçmişle yüzleşmeye dönüşüyor.

Bilime olan bağlılığıyla her durumu mantık çerçevesinde açıklamaya çalışan Fray, artan doğaüstü olaylar karşısında kontrolü kaybetmeye başlarken; Tamy evde duyduğu esrarengiz seslerin peşinden giderek kendi inançlarını ve gerçeklik algısını sorguluyor. Marble ve Frii ise geçmişte yaşadıkları paranormal deneyimlerin bu evde yeniden karşılarına çıkmasıyla, bastırılmış korkularıyla yüzleşmek zorunda kalıyor. Geceyarısına doğru ilerleyen her dakika, karakterler arasındaki gerilimi ve sahnedeki tansiyonu daha da yükseltiyor.