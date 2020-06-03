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Yap-İşlet-Devret'te euro tercihi

Koronavirüs salgının ardından ilk dev bütçeli ihale için geri sayım başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, 163 kilometre uzunluğundaki Aydın-Denizli Otoyolu’nun yapım ve işletmesi için 11 Haziran’da ihale yapacak. 650-700 milyon euro büyüklüğündeki proje, yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle yaşama geçirilecek. Projenin, 140 kilometresi otoyol, 23 kilometresi bağlantı yolundan oluşuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde otoyolunun ardından Aydın-Denizli ihalesinde geçiş ücretleri, dolar yerine euro üzerinden belirlenecek.

yol

Aydın-Denizli otoyolu için daha önce iki kez ihaleye çıkıldı. Proje için öngörülen koşullar oluşmadığı için süreç tamamlanamadı. Proje için 11 Haziran Perşembe günü yeni bir ihale gerçekleştirilecek.

Projeye, yerli ve yabancı firmalar ilgi gösteriyor. Çinli şirketlerin projeyi çok daha yakından takip ettikleri belirtiliyor.

GEÇİŞ GARANTİSİNDE EURO DÖNEMİ

Karayolları Genel Müdürlüğü, YİD yöntemiyle hayata geçirilen Yavuz Sultan Selim, Kuzey Marmara, Osmangazi ve İstanbul-İzmir köprü ve otoyollarında “dolar” üzerinden araç geçiş garantisi verdi. Dolar, hızlı bir artış gösterdi. Devletin, garanti ödemelerinde yükü ağırlaştı.

Son dönemde yeni projelerde dolar yerine euro tercih ediliyor. 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara-Niğde otoyolunun ardından Aydın-Denizli projesinde de araç geçiş garantisi ödemeleri euro üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda izleyen günlerde gündeme gelecek diğer projelerin ihalelerinin de euro üzerinden yapılması bekleniyor.

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