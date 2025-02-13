Gediz'de kaplıca ücretsiz servis

Kütahya'nın Gediz Belediyesi, vatandaşların Ilıca Termal Tatil Köyü'nden daha fazla yararlanabilmesi için ücretsiz servis hizmeti başlattı.

Ücretsiz servisler, Gediz Belediyesi hizmet binası arkası durağından saat 10.00 ve 13.30'da hareket edecek. Dönüş servisleri ise Ilıca Termal Tatil Köyü Müdürlüğü önünden saat 14.30 ve 18.30'da kalkacak.

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, "Gediz Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın sağlıklı ve konforlu bir şekilde Ilıca Termal Tesislerimizden faydalanabilmesi için ücretsiz servis uygulamasını başlattık. Bu hizmet sayesinde ulaşım sorunu yaşayan hemşerilerimize kolaylık sağlamış olacağız. Halkımızın sağlığını ve refahını düşünerek attığımız bu adımın faydalı olmasını temenni ediyorum" dedi.