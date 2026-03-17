'Geleceğe Dönüş' oyuncusu Matt Clark hayatını kaybetti

'Geleceğe Dönüş' filmindeki barmen rolü ve 'Grace Under Fire' adlı diziyle tanınan Matt Clark, 89 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun, ABD'nin Austin kentindeki evinde bel ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle öldüğü bildirildi.

Clark, Clint Eastwood ve John Wayne gibi isimlerle birlikte sinemada ve televizyonda birçok Western filminde rol aldı. 1980'lerin kült klasiği 'The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension'da da yer alan Clark ayrıca 'Bonanza', 'Kung Fu' ve 'Dynasty' gibi klasik yapımlarda da oynadı.

Ailesi, Clark'ı, işini seven ve saygı duyan, ancak yıldızlar ve şöhretle ilgilenmeyen bir "oyuncuların oyuncusu" olarak tanımladı.