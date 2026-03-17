        Haberler Dünyadan 'Geleceğe Dönüş' oyuncusu Matt Clark hayatını kaybetti

        'Geleceğe Dönüş' oyuncusu Matt Clark hayatını kaybetti

        'Geleceğe Dönüş' oyuncusu Matt Clark, ameliyat sonrası komplikasyonlar nedeniyle 89 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 10:32 Güncelleme:
        89 yaşında hayatını kaybetti

        'Geleceğe Dönüş' filmindeki barmen rolü ve 'Grace Under Fire' adlı diziyle tanınan Matt Clark, 89 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun, ABD'nin Austin kentindeki evinde bel ameliyatı sonrası komplikasyonlar nedeniyle öldüğü bildirildi.

        Clark, Clint Eastwood ve John Wayne gibi isimlerle birlikte sinemada ve televizyonda birçok Western filminde rol aldı. 1980'lerin kült klasiği 'The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension'da da yer alan Clark ayrıca 'Bonanza', 'Kung Fu' ve 'Dynasty' gibi klasik yapımlarda da oynadı.

        Ailesi, Clark'ı, işini seven ve saygı duyan, ancak yıldızlar ve şöhretle ilgilenmeyen bir "oyuncuların oyuncusu" olarak tanımladı.

        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        Körfez'den ABD'ye: Başladığın işi bitirmeden gitme
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        2028'de Rubio mu aday olacak?
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İşte yurt genelinde bayram havası!
        Minibüs hatları servet değerinde
        Minibüs hatları servet değerinde
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Mahir Polat'a yurt dışı çıkış yasağı
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Oscar partisinde
        Oscar partisinde
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Taksici cinayetinde istenen ceza açıklandı! Tüm detaylar ortaya çıktı...
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Köpeği yapay zeka mı tedavi etti?
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"
        "Bana çok haksızlık yapıldı"