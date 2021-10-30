AA

2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, sabit sermaye yatırımlarının cari fiyatlarla bu yıl 1 trilyon 960 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken, 2022'de bu tutarın 2 trilyon 330 milyar 247 milyon lira olması hedefleniyor.

Gelecek yıl 2,3 trilyon liralık sermaye yatırımlarının 268 milyar lirasının kamu kesimi, yaklaşık 2 trilyon 62 milyar 222 milyon lirasının da özel kesim tarafından yapılması planlanıyor.

2022 yılında, cari fiyatlarla kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının yüzde 46,1'inin merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki idareler, yüzde 28,1'inin yerel yönetimler, yüzde 24,1'inin işletmeci KİT'ler, yüzde 1,6'sının döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarınca gerçekleştirileceği öngörülüyor.

Kamu kesimi sabit sermaye yatırımlarının tarım, madencilik, enerji, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmetler alt sektörlerinde yoğunlaşması bekleniyor. Bu kapsamda, kamu yatırımlarının 87 milyar lirasının ulaştırma, 28,5 milyar lirasının eğitim, 24,4 milyar lirasının enerji, 23,3 milyar lirasının madencilik, 21,5 milyar lirasının tarım, 18,8 milyar lirasının da sağlık sektörlerine harcanması planlanıyor.

Ayrıca kamu tarafından konut sektörüne 3,78 milyar lira, imalat sektörüne 2,8 milyar lira, turizme 489 milyon lira, diğer sektörlere de 57 milyar 431 milyon lira sabit sermaye yatırımı yapılması öngörülüyor.

ÖZEL KESİM SERMAYESİ ULAŞTIMA, KONUT VE İMALATA AKACAK

Bu dönemde özel kesim sabit sermaye yatırımlarının imalat sanayisi, ulaştırma ve konut alt sektörlerinde yoğunlaşması öngörülüyor. 2,1 trilyon liralık yatırımın yaklaşık 630 milyar lirasının ulaştırma, 600 milyar lirasının konut, 547 milyar lirasının imalat, 72 milyar lirasının sağlık sektörlerine ayrılması hedefleniyor.

Ayrıca, özel kesimin sabit sermaye yatırımlarının 45 milyar lirası eğitime, 36 milyar lirası madenciliğe, 32 milyar lirası enerjiye, 22 milyar lirası tarıma ayrılacak.

Sabit sermaye yatırımlarının cari fiyatlarla sektörel dağılımı, bu yılki gerçekleşme tahmini ve gelecek yıla ilişkin program hedefleri (milyon lira) şöyle: