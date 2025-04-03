Gelendost'ta başkan vekili İsmail Kurtbolat oldu

Isparta'nın Gelendost ilçesinde geçen ay "rüşvet, zimmet, irtikâp, görevi kötüye kullanma ve suç delillerini yok etme veya gizleme" suçlarından gözaltına alınan Belediye Başkanı Mustafa Özmen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu gelişmenin ardından, Gelendost Belediye Meclisi bugün başkan vekili seçimi için toplandı. Saat 14.00'te belediye meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, İYİ Parti belediye meclis üyesi ve İYİ Parti'nin adayı İsmail Kurtbolat, Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin de desteğiyle oy çokluğuyla başkan vekili olarak seçildi.

Gelendost İYİ Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belediye Başkan Vekili seçimi tamamlanmıştır. İlçemize hizmet noktasında önemli bir adım atılmış olup, Belediye Başkan Vekilimiz İsmail Kurtbolat olmuştur. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.