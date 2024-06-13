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        Haberler Yemek Yapma Geleneksel lezzetlerin vazgeçilmezlerinden: Tüm püf noktalarıyla salçalı biber dolması tarifi!

        Geleneksel lezzetlerin vazgeçilmezlerinden: Tüm püf noktalarıyla salçalı biber dolması tarifi!

        Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan biber dolması, hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek olarak sofralarda yer alır. İç harcının zenginliği ve biberlerin enfes tadıyla birleşen bu yemek, misafir ağırlamalarında da tercih edilen bir lezzettir. Peki, nasıl yapılır? İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz biber dolması tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2024 - 17:13 Güncelleme: 13.06.2024 - 17:13
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        Sıcak yaz günlerinde bile üstüne yoğurt koyularak tüketebilecek olan biber dolması, sevilen ve kolayca hazırlanabilen yemeklerden biridir. İçindeki malzemelerle hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün sunan biber dolması, yapımı kolay ve herkesin beğeneceği bir lezzet olabilir. İşte, adım adım biber dolması tarifi...

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        BİBER DOLMASI

        MALZEMELER:

        10-12 adet dolmalık yeşil biber

        1 su bardağı pirinç

        250 gram kıyma (isteğe bağlı, vejetaryen yapmak isterseniz kıyma kullanmayabilirsiniz)

        1 orta boy kuru soğan

        2 yemek kaşığı domates salçası

        2 yemek kaşığı biber salçası

        2 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 tatlı kaşığı tuz

        Yarım tatlı kaşığı karabiber

        Yarım tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

        2 su bardağı sıcak su

        Yarım limonun suyu

        Üzerini süslemek için taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı)

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        YAPILIŞI:

        Dolmalık biberlerin içlerini temizleyerek başlayın. Bu sırada domates ve soğanları küçük küçük doğrayın.

        Domatesin kenar kısımlarını biberlerinizin üzerini kapatmak için kullanmanız gerekiyor bu yüzden önce kapatmak için kullanacak kısımlarını keserseniz daha iyi olur.

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        Daha sonra bir kaba hazırladığımız salça, pirinç, soğan, karabiber, domates, maydanoz, tuz, çok az sıvıyağ ve naneyi ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra bu harcı biberlere doldurun.

        İçine harç koyduğunuz biberleri, tencerenize dizin. Harcı yaptığınız kabın içerisine sıcak su koyun. Göz kararı olacak şekilde biberlerin yarısına kadar gelecek şekilde kabın içine koyduğunuz suya 1 yemek kaşığı salça ekleyin ve eritin.

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        Bu karışımı biberlerin üstüne gelmeyecek şekilde tencereye, biberlerin yarısına kadar dökün. Kesip kenara ayırmış olduğunuz domateslerle, biberlerin üst kısımlarını kapatın.

        Daha sonra biberlerinizin üzerine çok az zeytinyağı veya sıvıyağ gezdirin. Yemeğinizi kısık ateşte pişirip biraz dinlendirdikten sonra yoğurtla beraber servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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