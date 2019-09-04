Gelin adayı Hanife 'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye aldı - Tesettürden çıkan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sosyal medyadan kendisine gelen 'İyice soyundun' eleştirilerini ti'ye alan bir paylaşım yaptı.

Başörtüsünü çıkarmasıyla olan olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, son paylaşımıyla dikkat çekti. Açıldığı için tepkilerin hedefi olan Gürdal, gelen eleştirileri umursamadığını gösteren bir paylaşıma imza attı.

"GİTTİKÇE AÇILIYORSUN"

Eski Instagram hesabını kapatarak yenisini açan gelin adayı, buradan açık fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Tesettürden çıkma kararıyla bir kesimin tepkisini çeken Gürdal, eleştiri yağmuruna tutulmuş, "Gittikçe açılıyorsun" yorumlarına maruz kalmıştı.

"BEN SADECE BAŞIMI AÇTIM" DEMİŞTİ

Açıldıktan hemen sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürdal "Ben sadece başımı açtım, kıyafetlerim usturuplu" demişti.

"HANİFE HANIM İYİCE SOYUNDUNUZ"

Hanife Gürdal, gelen tepkiler üzerine imalı bir paylaşım yaptı. Gürdal paylaştığı fotoğrafına düştüğü, "Oooo Hanife hanım iyice soyundunuz" notuyla gelen eleştirileri ti'ye aldı.