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Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada 2 yıl 9 aydan 13 yıl 4 aya kadar hapis talep edilen sanık Sinem Umaş ile şikayetçi polis memurları Kerem A. Ve Kadir K., hazır bulundu.
"YERDE SÜRÜKLENDİM"
Duruşmada ifade veren sanık Sinem Umaş, olay günü köpeğini gezdirdiğini belirterek, “İki polis geldi. Elimdeki poşette ne olduğunu sordu. Sonrasında çekip aldı. Yakındaki büfeden aldın. İmza atacaksın dedi. Oradan almadığımı ve imza atmayacağımı söyledim. Polis üzerime yürüdü. Beni çekip sarstı. Bacağımdan yaralandım. Yerde sürüklemeye başladılar. Mahalleli tepki gösterince ekip çağırdılar. Karakola götürüldüm. Olay yerinde tartıştığım polis burada beni tehdit etti. Beni karakola götürürken kelepçelediler” dedi.
"UYGULAMA YAPILIYORDU"
Duruşmada ifade veren şikayetçi polis memurlarından Kadir K., “Geç saatte alkol satan yerlerle ilgili olarak uygulama yapılıyordu. Sanığı gördük. Elinde poşet vardı. Poşetin içinde bira vardı. Arkadaşım bayanın yanına gitti. Sanık büfeye ceza yazılacağını öğrenince sertleşmeye başladı. Hakaret etti. “Siz kimsiniz dedi. Çığlık atmaya başladı. Diğer arkadaşımın üzerine saldırdı. Telsiz yere düştü. Ekip çağırdık. Sanığa kelepçe takılmadı” dedi.
"YUMRUK ATTI, BOYNUMU TIRMALADI"
Diğer şikayetçi polis memur Kerem A., "Sanığı tekel büfesinden çıkarken elinde siyah poşetle gördük. Poşette bira olduğu görünüyordu. Poşete bakabilir miyim dedim. Biraları gördüm. 'Yandaki büfeden mi aldınız' dedim. 'Evet' dedi. Büfe için işlem yapmamız gerektiğini söyledim. Önce kabul etti. Köpeğinin çişini yapması gerektiğini söyledi. Onu bekledik. Daha sonra tavrı değişti. 'Ben gelmiyorum kimse götüremez' şeklinde hakaretler etti. Omzuma yumruk attı. Tekrar yumruk attı. Elime geldi. Telsiz yere düştü. Boynumu tırnakladı. Kendimi koruma amacıyla bayanın kolundan tuttum. Ekip çağırdık ve karakola gittik” dedi. Mahkeme, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesi için duruşma ertelendi.
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