Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 3 Haziran Çarşamba Gelinim Mutfakta kim yarım altın kazandı?
3 Haziran tarihli Gelinim Mutfakta bölümünde yarışmacılar, kıymalı kabaklama tarifiyle kayınvalidelerin karşısına çıktı. Haftanın ortasında yapılan puanlamalar, Cuma günü verilecek altın bilezikler öncesinde büyük önem taşıyor. Gelinler arasındaki rekabetin giderek arttığı bölümde, kayınvalidelerden en yüksek puanı alan yarışmacı yarım altının sahibi oldu. İşte 3 haziran Çarşamba günün kazananı ve puan durumu haberimizde...
Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cemile, Tuğba, Nazlıcan ve Hatice’nin kıyasıya yarıştığı bölümde günün yemeği kıymalı kabaklama oldu. Hafta finaline yaklaşılırken puanların kritik hale geldiği yarışmada, gelinler en iyi tabağı çıkarmak için tüm hünerlerini sergiledi. Gün sonunda yarım altını kazanan isim ve oluşan puan durumu ise merakla takip edildi. İşte günün sonuçları…
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
3 Haziran tarihli Gelinim Mutfakta bölümünde yarışmacılar, en iyi kıymalı kabaklama tarifini hazırlamak için mutfakta kıyasıya yarıştı.
Kayınvalidelerden en yüksek puanı alan Hatice, günün birincisi olarak yarım altının sahibi oldu.
Günün puanlamasında Cemile ise eksi 2 puan aldı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 HAZİRAN
Hatice: 19 puan
Tuğba: 18 puan
Cemile: 10 puan
Nazlıcan: 10 puan