Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Gelinim Mutfakta, 3 Haziran 2026 Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Cemile, Tuğba, Nazlıcan ve Hatice’nin kıyasıya yarıştığı bölümde günün yemeği kıymalı kabaklama oldu. Hafta finaline yaklaşılırken puanların kritik hale geldiği yarışmada, gelinler en iyi tabağı çıkarmak için tüm hünerlerini sergiledi. Gün sonunda yarım altını kazanan isim ve oluşan puan durumu ise merakla takip edildi. İşte günün sonuçları…