Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumu ile ekranlara geliyor. Haftanın ve günün birincileri kayınvalidelerin puanlarıyla belirleniyor. Bugün haftanın finaliyle yayınlanacak olan Gelinim Mutfakta'da, çeyrek altın, 7 bileziğin sahibi ve elenen isim belli olacak. İşte bugün Gelinim Mutfakta'da son durum...