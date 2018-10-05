Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim olacak? Gelinim Mutfakta'da kim elenecek? sorularının yanıtı, programın bugün yayımlanan bölümünde belli olacak. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta'da bu hafta Ezgi, kaynanası Reyhan Hanım ile bileklik krizi yaşayacak. Sevgi Hanımın söyledikleri ise gelini Tuğçe'yi şok edecek. İşte Gelinim Mutfakta 5 Ekim 145. bölüm detayları...

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLACAK? 5 EKİM

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli olacak. Haftanın en yüksek puanını alarak birinci olan gelin kim olacak?

Sevgi Hanımın söyledikleri gelini Tuğçe'yi şok ediyor!

Fatih Ürek'in sorduğu bir soruya Sevgi Hanımın verdiği cevap gelini Tuğçe'nin tepki vermesine neden oluyor! Ezgi, kaynanası Reyhan Hanım ile bileklik krizi yaşıyor. Yasemin ile Başak arasındaki gerginlik hafta finalinde de devam ediyor!

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENECEK?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta yine en az puan alan gelin ve kayınvalide yarışmaya veda edecek. Elenen gelin ve kayınvalide belli olur olmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

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