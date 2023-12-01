Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu 1 Aralık 2023: Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altını kim aldı ve 10 bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu 1 Aralık 2023: Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altını kim aldı ve 10 bileziği kim kazandı?

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Bu sezon da hatırı sayılır bir izleyici kitlesini ekran başına toplayan Gelinim Mutfakta'da final günü heyecanı sona erdi. Hafta içi her gün Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışmada bugün Yeşim, Aleyna, Tuğba ve Melek arasından; 10 bilezik ile çeyrek altını kazanan isimler ve yarışmaya veda eden gelin belirlendi. İşte, detaylar...