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        Haberler Bilgi Magazin Gelinim Mutfakta kim elendi? 17 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bileziği kim aldı, puan durumu açıklandı mı?

        Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bileziği kim aldı, puan durumu açıklandı mı?

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta elenen ve birincisi haftanın finalinde açıklanıyor. Her hafta sadece bir gelin birinci olup altın bileziğin sahibi oluyor. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Günün birincisi ve sonuncusu Aslı Hünel tarafından açıklanıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 17 Ocak 2025 Gelinim Mutfakta puan durumu ve altın bileziği kazanan gelin

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 11:53 Güncelleme: 17.01.2025 - 11:53
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        Gelinim Mutfakta’da elenen ve birinci olan bugün açıklanıyor. Her hafta bir gelin ve kayınvalidenin elendiği programda, bu hafta da nefes kesen bir mücadele yaşanacak. Elenen yarışmacı aynı zamanda en düşük puana sahip olan gelin olacak. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi? 17 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bileziği kim aldı, puan durumu açıklandı mı?

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        GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim bugün haftanın finalinde saat 15.30-16.00 civarında belli olunca haberimizdeki yerini alacaktır.

        GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

        EZGİ

        DUYGU

        BEYZANUR

        GAMZE

        3

        16 OCAK 2025 EN SON BÖLÜMDEKİ PUAN DURUMU NASIL?

        Gelinim Mutfakta’da günün toplam puanında Ezgi 19, Duygu 13, Beyzanur 13, Gamze 10 puan almıştı.

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