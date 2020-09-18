MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu?

Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA KİM EKENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın 18 Eylül 2020'de yayınlanan 535. Bölümde Zeynep Kalyon Gökçe-Yasemin Gökçe, Ayşe Önal-Ayşe Çakır, İlayda Doğan-Gülcan Tiryakioğlu ve Miray Akan-Züleyha Akan çiftleri en iyi tabağı çıkarmak için yarışıyor.

Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden gelin az sonra belli olacak.