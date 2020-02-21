Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar bu hafta geri döndü ve kıyasıya bir mücadele verdi. Gelinim Mutfakta 465. son bölümde yaşananlar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bugün son yemekler yapıldı ve kayınvalideler yemeklerin tadına bakarak puanlarını verdi. 50 puanla Özlem ve Kayınvalidesi Nurten Hanım en az puanı aldı. Ancak Fatih Ürek Özlem'e bir şans daha vermeye karar verdi. Bu durumda bu hafta kimse Gelinim Mutfakta'dan elenmemiş oldu.

Özüm kaynanalar odasına manken getiriyor ve kaynanalardan bu mankene saldırmalarını, kendi kaynanası Ayten Hanımı rahat bırakmalarını istiyor. Nurten Hanım odasının kapısına asılan "Güle güle Özlem" yazısına çok sinirleniyor ve yaznı arıyor. Hafta finalinde kim elenecek, kim 5 altın bileziği kazanacak?

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

63 puanla Ezgi haftanın en yüksek puanını alarak birinci oldu ve 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI

Gelinim Mutfakta'da bu hafta unutulmayan en iyi yarışmacılar geri döndü. Reyhan&Ezgi, Çiğdem&Elif, Nurten&Özlem ve Ayten&Özüm ile mutfağın ateşi yükseldi!