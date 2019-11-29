Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Sorularının yanıtı programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Rekabetin kızıştığı Gelinim Mutfakta hafyanın finalinde yine büyük bir kriz yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın birincisi bugün yapılan yemeklerin ve kayınvalidelerin oylamalarının ardından belli oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini, 5 altın bileziğin de sahibi oldu. Haftanın en yüksek puanını alan gelini 66 puanla Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta haftanın en düşük puanını alan gelini kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Aydan ve Duygu oldu. Toplanan puanlar sonucunda haftanın en düşük puanını alan gelini 49 puanla Aydan ve Hülya Hanım oldu.