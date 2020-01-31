Gelinim Mutfakta kim elendi? Haftanın birincisi kim oldu? Şeklindeki sorular yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Heyecanın tavan yaptığı anların ardından Fatih Ürek'ten açıklama geldi. Peki, hangi yarışmacı 5 altın bileziği kazandı? İşte, 31 Ocak 2020 Gelinim Mutfakta son bölümünde yaşananlar...

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bu haftanın en düşük puanını alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda etti. Haftanın en düşük puanını alıp yarışmaya veda eden isim olmadı. Fatih Ürek programın 450. bölümü olması sebebiyle eleme yapılmayacağını açıkladı.

Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Burçin,

Günün en düşük puan alan ikinci gelin 11 puanla Nihan,

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi 15 puanla Ayça oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en düşük puanını alan gelin 47 puanla Nihan ve kayınvalidesi oldu.

Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi gelin 65 puanla Burçin oldu. Ayça ise 63 puanda kaldı.