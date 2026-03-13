Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 13 Mart Gelinim Mutfakta'da altınları kim kazandı?
Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın finaliyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu haftaki yarışmacılardan Tuğba, Dilanay, Alime, Cansu arasından biri birinci olacak. 12 Mart Perşembe günü ekrana gelen bölümde çeyrek altını kazanan Tuğba olmuştu. Peki, 13 Mart 2026 Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu, altınları kim kazandı?
Giriş: 13.03.2026 - 10:30
Gelinim Mutfakta 13 Mart 2026 puan durumu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gelinim Mutfakta'da günün birincisi haftanın finalinde belli oluyor. Gelinim Mutfakta'da bugün tarifi en iyi yapan gelin çeyrek altını yakasına takıyor. Peki, 13 Mart 2026 Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim aldı?
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim 13 Mart Cuma günü belli olacak.
GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 12 MART 2026
Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.
YARIŞMACILAR
Tuğba, Dilanay, Alime, Cansu
