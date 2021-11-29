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Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kimdir? Turgay Başyayla nereli, kaç yaşında?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'nın sunucusu her hafta değişiyor. Bu yıl format değişikliğine giden Gelinim Mutfakta'da bu hafta Turgay Başyayla sunuculuk yapacak. Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kimdir? Turgay Başyayla nereli, kaç yaşında?

Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla kimdir? Turgay Başyayla nereli, kaç yaşında?

Televizyon ekranlarının tanıdık simalarından Turgay Başyayla'nın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Uzun yıllar Show TV ekranlarında Lezzet Yolculuğu adındaki programın sunuculuğunu yapan Turgay Başyayla aynı zamanda oyunculuk ve şarkıcılık da yapmaktadır.

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR?

1976 yılında Zonguldak şehrinde dünyaya gelen şarkıcı ve sunucu Turgay Başyayla aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen Turgay Başyayla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler bölümünü başarılı bir şekilde bitirmiştir.

Turgay Başyayla’nın ilk albümü 200 yılında çıkmıştır. İlk albümü Nazlıcan adını taşıyan Turgay Başyayla Türkiye'de pek çok konsere imza attı. Turgay, Nazlıcan isimli albümüyle herkes tarafından tanındı.

Şarkıcılığın yanı sıra halk oyunları konusunda da eğitim alan Turgay Başyayla Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde halk konseri gerçekleştirmiştir. Bunu geçekleştiren ilk sanatçı olan Turgay Başyayla bir de Şizofren Aşk adını taşıyan filmde oyuncu olarak rol almıştır.

2005 yılında Otel İstanbul adlı filmde rol alan ünlü şarkıcı daha sonra “Anne ya da Leyla” adını taşıyan bir filmde oynamıştır. Aynı yıl temmuz ayında “Anne Yada Leyla” isimli sinema filmiyle devam etti. 2006 yılında bir dönem filmi olan Harput Fatihi “Belek Gazi” filminde Belek Gazi'yi canlandıran Turgay Başyayla Arslan Kaçar'dan sinema ve oyunculuk dersleri aldı.

2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT ‘de “Sıla Türküleri” programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında “Türkü Şiir Türkiye” ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden “Lezzet Yolculuğu” programlarını yapmıştır.

TURGAY BAŞYAYLA EŞİ KİM?

Turgay Başyayla 2008 yılında Burcu Başyayla hayatını birleştirdi. Başyayla çiftinin, Ali Azem, Ömer Adin ve Mustafa Aren adında 3 oğlu var.

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