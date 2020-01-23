Gelinim Mutfakta puan durumu ve günün birincisi kim oldu? Sorusunun yanıtı, programın bugün yayınlanan bölümüyle birlikte cevap buldu. Gelinim Mutfakta günün finalinde Çiğdem ve Özden Hanım arasında gerginlik yaşandı.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 23 Ocak 2020'de yayınlanan 444. bölümünde Çiğdem-Elif Akçam, Özden-Burçin Saruhan, Macide-Aleyna ve Gönül Dilara Aydoğan, "Simit Tiridi" yemeği için yarıştı.

Günün en yüksek puanını alıp çeyrek altının sahibi olan gelin 19 puanla Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU - 23 OCAK

Günün en düşük puanını alan gelini 6 puanla Dilara

Günün en düşük puanını alan ikinci gelini 12 puanla Burçin

Aleyna'da 16 puan aldı.