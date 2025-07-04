Gelinim Mutfakta sezon finali şampiyonu kim oldu? 4 Temmuz Gelinim Mutfakta birincisi, eleneni ve altınları alan isim kim?

Gelinim Mutfakta'nın sezon şampiyonu belli oluyor. 20 günlük macera sona eriyor ve alınan puanlara göre sadece bir yarışmacı birinci oluyor. Alınan çeyreklerin ardından bugün Gelinim Mutfakta genel puan durumu ile 7.sezon finali şampiyonu açıklanacak. Peki Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı, sezon finali şampiyonu kim oldu? 4 Temmuz Gelinim Mutfakta birincisi, eleneni ve altınları alan isim kim? İşte yanıtı