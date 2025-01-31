Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), farklı il ve ilçelerde görevlendirilmek üzere 820 gelir uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden kolayca tamamlayabilecek. Başvuru sürecinin ardından adaylar, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı sınava tabi tutulacak. İşte, GİB personel alım süreciyle ilgili tüm detaylar…