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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin meydana gelmesinin üzerinden iki hafta geçti. Ne yazık ki an itibarıyla 41 bin 20 vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremler, 11 ilimizde yıkıma yol açtı.

Deprem yaralarını sarmak için üzere birçok kampanyayla bağış toplandı / toplanıyor.

Ülke olarak büyük yasa büründüğümüz depremler sonrasında normal hayata geçişler de başladı. İki haftadır askıya alınan kültür - sanat faaliyetleri bu haftadan itibaren gelirleri depremzedelere aktarılmak üzere yeniden başlayacak.

Bu amaç çerçevesinde sahnelenmeye başlayacak tiyatro oyunlarından ikisi de Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ‘Amadeus’ ve ‘Küheylan’ olacak. Her iki oyunun gelirleri de depremzedelere için bağışlanacak.

21 - 22 Şubat tarihlerinde sahnelenecek ‘Küheylan’ ve 26 Şubat’ta seyircilerle buluşacak olan ‘Amadeus’ ile eğitimde fırsat eşitliği kapsamında afetzede çocuklar ve gençlerin eğitimine destek olması amacıyla Türk Eğitim Vakfı ve Darüşşafaka’ya bağışlanacak.