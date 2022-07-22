Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi 21 Temmuz'da yani bu akşam yayın hayatıan başlayacak. Perşembe günleri yayınlanacak olan dizinin oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yapımını BKM'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin proje tasarımı ve senaryosu ise Gani Müjde'ye ait. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi konusu ve oyuncuları...