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        Haberler Gündem Güncel Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı | Son dakika haberleri

        Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı

        İstanbul Sultangazi'de, Tiktok'ta yayın yapan genç kız, yayınlarından rahatsız olan akrabaları tarafından sokak ortasında dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 22.08.2024 - 15:22
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        İstanbul'un Sultangazi ilçesinde TikTok'ta canlı yayın yapan Sevda K., yayını durdurması konusunda uyarıda bulunan akrabalarının saldırısına uğradı.

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        Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Sultanagazi'nin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

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        Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın yapan Sevda K., akrabaları tarafından yayın yapmaması yönünde uyarıldı. Yayınlarına devam eden Sevda K. ile sokakta karşılaşan akrabaları tartışmaya başladı.

        #TikTok
        #İstanbul Sultangazi
        #dayak
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