Genç kıza akrabalarından sokak ortasında TikTok dayağı
İstanbul Sultangazi'de, Tiktok'ta yayın yapan genç kız, yayınlarından rahatsız olan akrabaları tarafından sokak ortasında dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde TikTok'ta canlı yayın yapan Sevda K., yayını durdurması konusunda uyarıda bulunan akrabalarının saldırısına uğradı.
Olay, dün akşam 23.30 sıralarında Sultanagazi'nin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Sosyal medya platformu TikTok'ta yayın yapan Sevda K., akrabaları tarafından yayın yapmaması yönünde uyarıldı. Yayınlarına devam eden Sevda K. ile sokakta karşılaşan akrabaları tartışmaya başladı.