        Genç yetenekler yapay zekanın geleceğini yazdı

        Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB), yapay zeka teknolojileriyle fark yaratmak isteyen genç yetenekleri bir araya getirdiği KKB Hackathon: Agentic AI, büyük finalle sona erdi. Agentic AI odağında düzenlenen hackathon,ortaya çıkan yenilikçi projelerle ve değerlendirme sürecinde de yapay zekâdan yararlanmasıyla öne çıktı

        Giriş: 12.01.2026 - 16:39 Güncelleme: 12.01.2026 - 17:11
        Genç yetenekler yapay zekanın geleceğini yazdı
        Kredi Kayıt Bürosu’nun genç yetenekler ve teknoloji tutkunları için bir çekim merkezi olma hedefiyle hayata geçirdiği KKB Hackathon: Agentic AI, 10 Ocak’ta Mext Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilen büyük finalle sona erdi.

        Agentic AI odağındaki KKB Hackathon: Agentic AI, genç yetenekler tarafından yoğun ilgi gördü. 31 Ekim 2025’te başlayan ve 16 Kasım 2025’e kadar devam eden başvuru süreci sonunda, yarışmaya Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden yaklaşık 1.200 öğrenciden oluşan 314 takım başvurdu. Başvuruların büyük bölümünü bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka mühendisliği bölümü öğrencileri oluşturdu.

        KKB’nin yapay zeka alanındaki uzman mühendisler tarafından titizlikle yürütülen ön eleme ve değerlendirme çalıştayları sonucunda, 50 takım yarı finale katılmaya hak kazandı.

        GENÇ YETENEKLER AGENTIC AI İLE ÇÖZÜMLER ÜRETTİ

        Toplam 184 genç yetenekten oluşan 50 yarı finalist takım, KKB tarafından belirlenen iki problem başlığı kapsamında Agentic AI tabanlı çözümler geliştirdi. İki hafta süren inovasyon maratonu boyunca takımlar, alanında uzman KKB mentorlarıyla bire bir görüşmeler gerçekleştirerek projelerini olgunlaştırdı.

        Bu süreçte KKB, tüm teknolojik kaynaklarını seferber ederek yerli ve güvenli bulut alt yapısı Kloudeks üzerinden yapay zeka servislerini gençlerin kullanımına sundu. Katılımcılar, Kloudeks’in API ile sunduğu LLM, embedding ve reranker gibi yapay zekâ servislerinden faydalanarak projelerini geliştirme ve demo hazırlama imkânı buldu.

        BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 150.000 TL

        Finale kalan 12 takım, 10 Ocak’ta gerçekleştirilen final etkinliğinde; KKB Yönetim Kurulu Üyesi Arif Çokçetin, KKB Genel Müdürü Gökhan Şahin, KKB Bilgi Teknolojileri ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Bilgin, KKB Dijital Kanallar, Ürün ve Proje Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Burcu Türkmen, KKB Bilgi Riski Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Can Ünver, KKB Kurumsal Strateji Genel Müdür Yardımcısı Caner Altuntaş, KKB Finansal Raporlama ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı İnci Tümay Özmen, KKB Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Kerim Özgür Yalçın, KKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Nil Durukanoğlu, KKB Risk Merkezi Hizmetleri ve Veri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Orkun Deniz, KKB Yapay Zeka Yönetimi Direktörü Mürsel Taşgın, KKB Ürün Geliştirme Müdürü Yeliz Kendiroğlu ve Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Uzay Çetin’den oluşan jüriye projelerini sundu.

        Jüri değerlendirmesi sonucunda Vector Minds takımı birinci olarak 150.000 TL’lik büyük ödülü almaya hak kazandı. Zihin Code takımı 100.000 TL’lik ikincilik ödülünü kazanırken, Sava, Pluribus ve Gondolin Labs takımları 50.000 TL’lik ödülün sahibi oldu. Finale kalan diğer takımlara ise 15.000 TL’lik motivasyon ödülü verildi.

