        Haberler Kültür-Sanat Genç yetenekler yeni yılda da İş Sanat sahnesinde

        İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserleri yeni yılda da genç müzisyenlerimize destek olmayı ve onlara sahne deneyimi sunmayı sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2025 - 16:00 Güncelleme: 31.12.2025 - 16:00
        2026’nın ilk Parlayan Yıldızlar konserinde, 12 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Ege Gündüz (trombon) ve Doğa Karahan (viyolonsel) sahnede olacak. Gündüz’ün repertuvarında Eugène Bozza, Sven-David Sandström, Jean-Baptiste Galliard, Jean-Joseph Barat ve Arthur Pryor’un eserleri yer alırken; Karahan ise Niccolò Paganini, Claude Debussy ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin eserlerini seslendirecek.

        Geleceğin parlak müzisyenlerini dinlemek için İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserlerinde yerinizi ayırtın.

        EGE GÜNDÜZ, trombon

        2008 yılında Ankara’da doğan Ege Gündüz, müzik yolculuğuna 6 yaşında aldığı piyano eğitimiyle başladı. 6. sınıfta Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Ortaokulu’na kabul edilerek trombon eğitimine başladı.

        Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ve Bilkent Nefesli Orkestrası üyesi olarak birçok projede yer alan Gündüz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile hem yurt içinde hem de Avrupa’nın çeşitli kentlerinde konserler verdi.

        Prof. Christopher Houlding, Peter Steiner ve Prof. Håkan Björkman’ın ustalık sınıflarına katılan genç sanatçı, müzik eğitimine Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi’nde Mehmet Ali Baydar ile devam ediyor.

        DOĞA KARAHAN, viyolonsel

        2008 yılında Kuşadası’nda doğan Doğa Karahan, 2018 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Dr. Özgür Elgün ile müzik eğitimine başladı ve ilk resitalini 14 yaşında verdi. ADÜ Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi’nin ilk sınıfını atlama başarısı gösteren genç sanatçı, 2021 yılında düzenlenen London Classical Music Yarışmasında 4.’lük ödülüne layık görüldü.

        Leonid Gorokhov, Tristan Cornut, Nadege Rochat, Kian Soltani, Yovan Markovitch, Nil Kocamangil, Musa Eren İşkodralı, Poyraz Baltacıgil gibi isimlerle çalışma fırsatı bulan Karahan, lisans eğitimine Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında Prof. Tanju Araboğlu’nun öğrencisi olarak devam ediyor.

        Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

        Geçtiğimiz sezonun Parlayan Yıldızlar konserlerinde yer alan genç müzisyenlerin performanslarından kısa videoları, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

        #İş Sanat
        #Parlayan Yıldızlar
        #genç yetenekler
