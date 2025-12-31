Genç yetenekler yeni yılda da İş Sanat sahnesinde

2026’nın ilk Parlayan Yıldızlar konserinde, 12 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Ege Gündüz (trombon) ve Doğa Karahan (viyolonsel) sahnede olacak. Gündüz’ün repertuvarında Eugène Bozza, Sven-David Sandström, Jean-Baptiste Galliard, Jean-Joseph Barat ve Arthur Pryor’un eserleri yer alırken; Karahan ise Niccolò Paganini, Claude Debussy ve Pyotr Ilyich Tchaikovsky’nin eserlerini seslendirecek.

Geleceğin parlak müzisyenlerini dinlemek için İş Kuleleri Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserlerinde yerinizi ayırtın.

EGE GÜNDÜZ, trombon

2008 yılında Ankara’da doğan Ege Gündüz, müzik yolculuğuna 6 yaşında aldığı piyano eğitimiyle başladı. 6. sınıfta Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Hazırlık Ortaokulu’na kabul edilerek trombon eğitimine başladı.

Bilkent Çocuk Senfoni Orkestrası, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestrası ve Bilkent Nefesli Orkestrası üyesi olarak birçok projede yer alan Gündüz, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Üniversitelerarası Kurul Sanat Dalları Eğitim Konseyi Gençlik Senfoni Orkestrası ve Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ile hem yurt içinde hem de Avrupa’nın çeşitli kentlerinde konserler verdi.