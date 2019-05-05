Stat: Eryaman
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Mehmet Şahan Yılmaz
Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Erdem Özgenç, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro (Dk. 45 Barış Başdaş),Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Jailton Paraiba, Bekir Yılmaz (Dk. 63 Mert Nobre),Nadir Çiftçi (Dk. 46 Deniz Yılmaz),Stancu
AbalıDenizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Oğuz Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Kerem Can Akyüz, Deniz Vural, Recep Niyaz (Dk. 88 Burak Altıparmak),Ziya Alkurt, Aissati, Burak Çalık (Dk. 74 Mbamba),Mehmet Akyüz (Dk. 79 Kehinde)
Goller: Dk. 16 Deniz Vural, Dk. 85 Recep Niyaz, Dk. 90 Kehinde (Denizlispor)
Sarıkartlar: Dk. 45+1 Burak Çalık (Denizlispor),Dk. 55 Yasin Pehlivan, Dk. 74 Barış Başdaş (Gençlerbirliği)
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