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Gençlerbirliği: 1 - BB Erzurumspor: 1 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği ile Erzurumspor, Süper Lig'in 33. haftasında 1-1 berabere kaldı. 29. dakikada 1-0 öne geçen Gençlerbirliği 90+3'te Da Costa'nın golüne engel olamayınca 1 puanla yetindi ve üç maç sonra puan kaybetti

Gençlerbirliği: 1 - BB Erzurumspor: 1 | MAÇ SONUCU

Özcan Bizati yönetimindeki üç maçından galibiyetle ayrılan Gençlerbirliği, Yılmaz Vural'la ilk maçına çıkan BB Erzurumspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip 29. dakikada Sandro Lima'nın golüyle 1-0 öne geçerken Erzurumspor 42. dakikada penaltı kazandı. Aatif penaltı atışında Nordfeldt'i geçemedi, Cenk Ahmet tamamlasa da hakem hakem ihlal olduğunu belirterek golü iptal etti. Aatif ikinci penaltıyı da kaçırdı ve ilk yarı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Gençlerbirliği 85. dakikada gole çok yaklaştı. Stancu ile verkaç yapan Ayite ceza sahasında topla buluştu. Dönerek vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü. BB Erzurumspor aradığı golü 90+2'de buldu. Ceza sahasına doğru doldurulan topu Oltan indirdi. Da Costa ceza sahası ön çizgisi üzerinden gelişine harika bir vole vurarak topu filelere gönderdi. Gençlerbirliği ile BB Erzurumspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği haftayı 31, Erzurumspor 28 puanla tamamladı.

15. dakikada Emrah Başsan, sağ kanatta korner bayrağına yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta ortasını ceza sahasına yaptı. Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

23. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

29. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Candeias'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte boş durumda olan Sandro Lima, topu kafayla ağlara gönderdi: 1-0

43. dakikada hakem Suat Arslanboğa, Emrah Başsan'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kararı verdi. 45. dakikada Aatif'in kullandığı penaltı vuruşunda kaleciden dönen topu Cenk Ahmet Alkılıç tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. Pozisyonu ekrandan izleyen Suat Arslanboğa, ceza sahası ihlali nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

45+3. dakikada yeniden beyaz noktaya gelen Aatif'in vuruşunda soluna gelen topu kurtaran kaleci Nordfeldt, penaltıda bir kez daha başarılı oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

83. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın sağ kanattan ortasında arka direkteki Hasan Hatipoğlu topu kafayla indirdi. Kale önünde oluşan karambolde Diego son anda topu uzaklaştırdı.

86. dakikada Ayite'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.

87. dakikada Boumal'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top az farkla yandan dışarı gitti.

90+3. dakika konuk ekip beraberlik golünü buldu. Kalecinin gönderdiği uzun topu Oltan Karakullukçu, kafayla ceza yayındaki Da Costa'ya indirdi. Da Costa şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-1

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