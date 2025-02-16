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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği: 3 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği: 3 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, evinde Pendikspor'u 3-0 mağlup etti. Joca, Erdem Canbolat (kk) ve Leonardo Gaucho'nun golleriyle galibiyete ulaşan Gençlerbirliği, puanını 43'e yükseltti. 8'de Wellinton ve 87. dakikada Furkan Mehmet Doğan'ın gördüğü kırmızı kartla 9 kişi kalan Pendikspor ise haftayı 36 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2025 - 18:11 Güncelleme: 16.02.2025 - 18:11
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        Gençlerbirliği üç puanı üç golle aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 35'te Joca, 45'te Erdem Canbolat ve 76. dakikada Leonardo Gaucho attı.

        Konuk ekipte 8'de Wellinton ve 87. dakikada Furkan Mehmet Doğan, kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 43'e yükseltirken, Pendikspor ise 36 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Keçiörengücü'yle karşılaşacak. Pendikspor, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

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