Gençlerbirliği- ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının saati değişti
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanacak maçın başlama saati değişti.
Giriş: 27.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:03
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının saati değişti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında 4 Mart Pazartesi günü yapılacak 25. hafta karşılaşmasının başlama saatini 20.00'den 14.00'e aldı.
TFF ayrıca müsabakanın oynanacağı yeri de Aktepe Stadı olarak belirledi.