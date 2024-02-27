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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Gençlerbirliği- ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının saati değişti - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği- ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının saati değişti

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında oynanacak maçın başlama saati değişti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:59 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:03
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        G.Birliği-Ş.Urfa maçında saat değişikliği!
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        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği - ASTOR Enerji Şanlıurfaspor maçının saati değişti.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği ile ASTOR Enerji Şanlıurfaspor arasında 4 Mart Pazartesi günü yapılacak 25. hafta karşılaşmasının başlama saatini 20.00'den 14.00'e aldı.

        TFF ayrıca müsabakanın oynanacağı yeri de Aktepe Stadı olarak belirledi.

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