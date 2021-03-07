GENÇLERBİRLİĞİ - BAŞAKŞEHİR

STAT: Özgür Yankaya

HAKEM: Eryaman Stadı

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Diego Angelo, Piris, Polomat, Soner, Furman, Murat, Candeias, Sefa, Sandro Lima

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay, Deniz Türüç, Giuliano, Crivelli

Son iki karşılaşmasından beraberlikle ayrılan ve ligdeki galibiyet özlemi 10 maça yükselen Medipol Başakşehir, haftaya 26 puan ve averajla 17. sırada girdi. Medipol Başakşehir gibi ligde 10 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği ise 21 puan ve averajla son sırada yer alıyor.

DÖRT FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Bu sezon üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir ve Ömer Ali Şahiner, Gençlerbirliği müsabakası öncesi ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 30. haftada Beşiktaş'ı konuk edeceği mücadelede forma giyemeyecek.