        Gençlerbirliği, Başkan Çakmak yönetiminde "vites yükseltti"! - Gençlerbirliği Haberleri

        Gençlerbirliği, Başkan Çakmak yönetiminde "vites yükseltti"!

        Haydar Arda Çakmak'ın başkanlığa gelmesiyle çıkışa geçen Gençlerbirliği, lig ve kupada oynadığı 6 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:14
        Gençlerbirliği, Başkan Çakmak yönetiminde farklı!
        Gençlerbirliği, Haydar Arda Çakmak’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından lig ve kupada çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

        Başkent temsilcisi, 6 Aralık 2025'teki olağanüstü genel kurulda göreve gelen ve 17 Ocak'taki kongrede güven tazeleyen Haydar Arda Çakmak yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

        Trendyol Süper Lig’de Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Kasımpaşa ile 0-0, Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Bodrum FK'yi 3-2 ve Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, bu 6 maçlık yenilmezlik serisinde toplamda 12 gol atıp 6 gol yedi.

        ERYAMAN'DAKİ BAŞARI

        Süper Lig'de 19 puanla 11. sırada yer alan Gençlerbirliği, bu 19 puanın 14'ünü taraftarı önünde çıktığı maçlarda elde etti.

        Bu sezon Eryaman Stadyumu'ndaki performansıyla dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, evinde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

        METİN DİYADİN ETKİSİ

        Başkent ekibi, 16 Aralık 2025'te göreve gelen teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde lig ve kupada mağlubiyet yaşamadı.

        Gençlerbirliği, Diyadin döneminde lig ve kupada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alırken bu maçlarda rakip filelere 9 gol atıp kalesinde 6 gol gördü.

        BAŞKENTİN YÜKSELEN YILDIZI

        Gençlerbirliği'nin 26 yaşındaki Malili forveti Sekou Koita, son haftalarda başarılı bir grafik çizdi.

        Koita, ligdeki son 4 maçın 3'ünde gol atarak başkent ekibinin yükselişinde önemli rol aldı.

        Malili forvet, Fatih Karagümrük, Trabzonspor ve Samsunspor maçlarında ağları birer kez havalandırdı.

        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü!

        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü!

