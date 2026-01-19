Gençlerbirliği, Başkan Çakmak yönetiminde "vites yükseltti"!

Gençlerbirliği, Haydar Arda Çakmak’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından lig ve kupada çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyet yaşamadı.

Başkent temsilcisi, 6 Aralık 2025'teki olağanüstü genel kurulda göreve gelen ve 17 Ocak'taki kongrede güven tazeleyen Haydar Arda Çakmak yönetiminde çıktığı 6 resmi maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Trendyol Süper Lig’de Fatih Karagümrük'ü 3-0, Trabzonspor'u 4-3 yenen ve Kasımpaşa ile 0-0, Samsunspor ile 1-1 berabere kalan Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Bodrum FK'yi 3-2 ve Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, bu 6 maçlık yenilmezlik serisinde toplamda 12 gol atıp 6 gol yedi.

REKLAM

ERYAMAN'DAKİ BAŞARI

Süper Lig'de 19 puanla 11. sırada yer alan Gençlerbirliği, bu 19 puanın 14'ünü taraftarı önünde çıktığı maçlarda elde etti.

Bu sezon Eryaman Stadyumu'ndaki performansıyla dikkat çeken kırmızı-siyahlılar, evinde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

METİN DİYADİN ETKİSİ

Başkent ekibi, 16 Aralık 2025'te göreve gelen teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde lig ve kupada mağlubiyet yaşamadı.