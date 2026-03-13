Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a sitem - Futbol Haberleri

        Gençlerbirliği'nden Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'a sitem

        Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Gençlerbirliği Galatasaray'la eşleşirken, Samsunspor ise Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak. Gençlerbirliği Kulübü, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, "Trabzonspor zorlu bir rakip oldu. Onu geçersek Galatasaray'a konuk olacağız" şeklinde yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 17:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a sitem!

        Gençlerbirliği Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmelerine dair "Trabzonspor zorlu bir rakip oldu. Onu geçersek Galatasaray'a konuk olacağız." yorumunu yapan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’a tepki gösterdi.

        YÜKSEL YILDIRIM'A SİTEM

        Kulübün açıklamasında, Yıldırım’ın çeyrek final kura çekiminin ardından yaptığı açıklamaların dikkatle takip edildiği belirtilerek "Sayın Yıldırım’ın, Trabzonspor ile oynayacakları çeyrek final mücadelesine ilişkin iddiasını dile getirirken yarı finalde Galatasaray ile karşılaşacaklarını ifade etmesi, henüz oynanmamış bir maçta Gençlerbirliği’ni yok sayan talihsiz bir değerlendirmedir." denildi.

        Kulüplerin kendine güven duymasının doğal olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Maçlar, kulüplerin bütçeleri, geçmiş başarıları veya puan tablosundaki mevcut konumlarıyla değil o gün sahada verilen mücadelenin ruhuyla sonuçlanır. Türkiye Kupası’nı daha önce iki kez kazanan Gençlerbirliği, çeyrek finale kalan diğer tüm kulüpler kadar kupaya taliptir. Bu vesileyle Anadolu kulüplerine ve Samsunspor camiasına verdiği benzersiz destekle futbol kamuoyunun sevgisini kazanmış Sayın Yıldırım’a sitemlerimizi iletir, kendisine ve kulübüne ülkemizi gururla temsil ettikleri Avrupa yolunda başarılar dileriz."

